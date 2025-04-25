تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على المواعيد الجديدة للمطاعم والمحلات في المنيا

المنيا- جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا استمرار حملات المتابعة والرقابة على المحال والمطاعم والمقاهي تزامنا مع بدء تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة لفتح وغلق المحال العامة على مستوى المحافظة اعتباراً من اليوم الجمعة، وفقاً لقرارات وزارة التنمية المحلية، موجها جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان الانضباط والحفاظ على المرافق العامة وخدمة المواطنين .

وأكد المحافظ أن المواعيد الصيفية تشمل فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء وتمتد حتى الثانية عشرة منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والاجازات الرسمية، كما تبدأ المطاعم والكافيهات عملها من الساعة الخامسة صباحًا حتى الواحدة صباحًا بما فى ذلك المتواجدة داخل المولات مع استمرار خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار الساعة.

وأشار المحافظ إلى أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تعمل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بالخدمات العاجلة والتي يصدر بشأنها قرارات من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة .

وأوضح المحافظ أن القرار يستثني عددًا من الأنشطة من الالتزام بهذه المواعيد مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ومحال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.