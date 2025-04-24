مقتل شاب على يد صديقه بعدة طعنات في قنا

قنا_عبدالرحمن القرشي :

لقي شاب مصرعه على يد صديقه بعدة طعنات من آلة حادة مطواة في الرقبة، بمنطقة الحصواية التابعة لدائرة بندر قنا، وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة قنا إلى مكان الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة شاب بها طعنات آلة حادة مطواة في منطقة الحصواية التابعة لدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين مقتل "م.م" بطعنات آلة حادة مطواة في الرقبة على يد صديقه وجاره يُدعى "ي.ع" وجاري إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.