الإسكندرية تتجمل للصيف.. تخطيط طريق الكورنيش وفق معايير التنسيق المصري (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية استمرار تنفيذ أعمال تخطيط طريق الكورنيش؛ من خلال قسم التخطيط بإدارة مرور الإسكندرية، للاستعداد لاستقبال موسم الصيف وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وتجمل طريق الكورنيش بالإسكندرية في عدة مناطقة بعد انتهاء أعمال التخطيط بداية من منطقة المحروسة حتى سان ستيفانو ، حيث تظهر علامات المشاة وخطوط تنظيم حركة المرور بوضوح، ما يعكس تنظيمًا حضاريًا ومشهدًا جماليًا للمدينة.

وذكر بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء؛ أنه يتم تنفيذ هذه الأعمال وفقًا للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق، مما يسهم في تحسين المظهر الجمالي للشوارع وتعزيز السلامة المرورية؛ في إطار توجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

وتشمل الأعمال رسم علامات المشاة وتخطيط مسارات السيارات بشكل واضح، وهو ما يقلل من احتمالات الحوادث ويسهل حركة المرور على الطرق الرئيسية.

وأوضحت المحافظة أن الأعمال قد انتهت بالفعل في منطقة سان استيفانو ضمن نطاق حي شرق، فيما يجري استكمال التخطيط تباعًا في باقي المناطق، فيما كانت البداية من منطقة المحروسة باتجاه فندق 26 يوليو، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الطرق وإبراز الشكل الحضاري للإسكندرية.