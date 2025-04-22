الذكرى 43 لتحرير سيناء.. وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بساحة النصر

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى لإحياء الذكرى 43 لتحرير سيناء، بساحة النصر بمدينة طور سيناء.

وتزينت الساحة بالأعلام المصرية وعلم المحافظة، واحتشد المواطنين، وعواقل القبائل البدوية، وطلاب المدارس، وفرق الكشافة، رافعين الأعلام، ومرددين الأغاني الوطنية.

ووضع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، يرافقه مدير الأمن، إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، وذلك احتفالا بالذكرى 43 لتحرير سيناء، بحضور اللواء خيري حسين، سكرتير عام للمحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة عيد تحرير سيناء الغالية، الشاهدة على عظمة الجيش المصري، وتلاحم الشعب مع القيادة السياسية عبر التاريخ.

وأكد أن ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهد على قوة وبسالة المصريين قيادةً وشعبًا وجيشًا، ومصدر فخر والهام للجميع، مؤكدًا على ضرورة نقل أحداثها بكافة التفاصيل عبر الأجيال ليتخذوا منها العبرة والعظة في المثابرة وعدم الاستسلام، إضافة إلى ترسيخ الوطنية في نفوسهم.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بالدور المحوري الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، وما يبذلونه من جهود لتحقيق الاستقرار والأمان إلى كافة ربوع مصر بشكل عام وسيناء بشكل خاص، مثمنا الدور الذى يقوم به أبناء سيناء في دحر الإرهاب.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تحرص على تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، بما يتوافق مع طموح ومتطلبات المواطنين، وأيضًا بما يدعم الاقتصاد المصري، ويدفع عجلة التنمية.