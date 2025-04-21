انتشال الجثمان الثالث لضحايا السيلفي في بني سويف

بني سويف – حمدي سليمان:

تمكن الغواصون ورجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان الثالث لضحايا حادث الغرق الذي وقع أثناء محاولة أربعة شباب التقاط صور سيلفي على ضفاف نهر النيل بقرية صالح فريد التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف.

الجثة التي تم انتشالها هي جثمان "دعاء ربيع سالم"، 15 عامًا، ويستمر البحث عن الجثمان الرابع للفتاة "ريهام ممدوح سالم".

وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتعرض أربعة أطفال من أسرة واحدة للغرق، وهم دعاء ربيع سالم (15 عامًا)، وشقيقها "محمد" (17 عامًا)، وابن عمومتهما محمود عيد سالم (17 عامًا)، والفتاة ريهام ممدوح سالم (15 عامًا)، في منطقة أمام وحدة مرور الفشن. على الفور، تم توجيه رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وانتشال الجثامين.

وأظهرت التحريات الأولية أن الحادث وقع أثناء التقاط الضحايا صورة سيلفي على ضفاف النيل، حيث انزلقت قدم إحدى الفتيات وسقطت في المياه، فحاول الآخرون إنقاذها، مما أدى إلى غرقهم جميعًا.

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