"كبش أروي" و"أبو عوق" نجوم شم النسيم في حديقة حيوان الإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

استقبلت حديقة الحيوان بالإسكندرية زوارها، اليوم الإثنين، وسط أجواء من الطقس المعتدل خلال احتفالات أعياد الربيع ويوم شم النسيم، مع تسجيل معدل إقبال متوسط من المواطنين.

وقالت الدكتورة أمينة فتحي، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إنه جرى استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال الجمهور، للاحتفال بيوم شم النسيم، وشملت هذه الاستعدادات تنظيم ورشة عمل شاملة، بالإضافة إلى إلغاء إجازات العاملين لضمان سير العمل بفاعلية خلال فترة العيد.

وأضافت مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية؛ أنه تم فتح منافذ إضافية لبيع التذاكر وتوفير أبواب جديدة لتسهيل عملية الدخول والخروج؛ كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لدفع قوة أمنية إضافية داخل الحديقة، بهدف الحفاظ على الأمن ومنع أي حالات تحرش أو سرقة، بالتعاون مع مركز الإسعاف الذي وفر سيارة إسعاف لخدمة الجمهور.

وأوضحت في تصريح صحفي لـ"مصراوي"؛ أن الحديقة استعرضت خلال اليوم مجموعة من المواليد الجديدة لفصائل الحيوانات، التي حظيت باهتمام الزائرين، ومنها "كبش أروي، أبو عوق، قرد حبشي"، إلى جانب عرض الحيوانات الشهيرة مثل صغير فرس النهر، سبع البحر، صغير الدب، الأسود، فضلاً عن الطاووس والبجع، لجذب شريحة واسعة من الجمهور.

وأشارت إلى أنه في سياق الحفاظ على صحة ونظافة الحديقة، تمت عملية تطهير وصيانة شاملة لكافة أماكن العرض والمبيت المخصصة للحيوانات والطيور والزواحف. كما أكدت الإدارة أنها وفرت الرعاية الطبية والصحية لأي حالة مرضية بين الحيوانات، وطبقت برنامجاً وقائياً يهدف إلى رفع مناعة الحيوانات، بجانب توفير كافة الاحتياجات الغذائية الطازجة والجافة.

وأكدت الدكتورة أمينة فتحي، التزام الحديقة بتعزيز أعمال النظافة والتطهير بشكل مستمر في كافة أنحاء الحديقة، إلى جانب تنظيم عمليات الدخول والخروج لتجنب الزحام وضمان الصحة والسلامة العامة. فيما أكدت استمرار سعر تذاكر الدخول عند 5 جنيهات للفرد.

كما أوضحت أن جدول الزيارة يبدأ يوميًا من الثامنة والنصف صباحًا ويستمر حتى الرابعة والنصف مساءً، مع اتخاذ تدابير بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للصحة والأمن لتوفير سيارات الإسعاف وتعزيز سلامة الزائرين. وتم تفعيل المبادرات الصحية الرئاسية لتقديم خدمات طبية خلال الاحتفالات.

وأشارت أن هذه الاستعدادات تأتي تحت رعاية وتوجيهات الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، وبالتعاون الكامل مع كافة العاملين في الحديقة.