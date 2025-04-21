3 رحلات في مكان واحد.. "جزيرة النباتات" تستقبل أهالي أسوان في شم النسيم -صور

أسوان – ايهاب عمران:

شهدت الحديقة النباتية بأسوان، المعروفة بـ "جزيرة النباتات"، اليوم الاثنين، إقبالًا لافتًا من الأهالي للاحتفال بعيد شم النسيم، حيث توافدت الأسر من مختلف أنحاء المحافظة للاستمتاع بجمال الطبيعة وقضاء يوم ممتع.

وأوضح الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة، أن الاستعدادات لهذا اليوم بدأت قبل شهر، وشملت استكمال أعمال الصيانة الشاملة لمرافق الحديقة المترامية الأطراف على مساحة 18 فدانًا، لضمان استقبال الزوار بأفضل صورة.

وأضاف أن الحديقة استقبلت أعدادًا كبيرة من الأسر التي حرصت على قضاء اليوم وسط المناظر الطبيعية الخلابة وتناول وجبة شم النسيم التقليدية المكونة من الملوحة والرنجة، في أجواء يسودها الفرح والبهجة.

وفي لفتة مميزة، وبالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، تواجد فريق طبي متكامل داخل الحديقة لتقديم خدمات الكشف المجاني لزوارها، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم والسكر، مما أضفى بعدًا صحيًا على الاحتفال.

واختتم الدكتور عمرو حديثه بالإشارة إلى أن زيارة الحديقة النباتية تمثل متعة مضاعفة، فهي تجمع بين ثلاث رحلات في آن واحد: رحلة نيلية ساحرة للوصول إلى الجزيرة التي تحتضن الحديقة، ورحلة استكشافية لعشاق الطبيعة والأشجار للاستمتاع بتنوع فريد يضم أكثر من 800 نوع من النباتات النادرة، وأخيرًا رحلة ترفيهية تتيح للزوار الاستمتاع بالمساحات المخصصة للألعاب والأنشطة المتنوعة.

من جانبه، أعرب شنودة ميخائيل، أحد أهالي أسوان، عن حرصه وأسرته السنوية على قضاء عيد شم النسيم في الحديقة النباتية، مشيدًا بالمناظر الطبيعية الخلابة والجميلة التي تتمتع بها، بالإضافة إلى توفير الأمن والأمان داخلها.

وأشار إلى أنهم يحضرون معهم أكلات شم النسيم المميزة كالفسيخ والبصل والبيض والخس للاستمتاع بها في هذا اليوم.