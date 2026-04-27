تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات بدر، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 78 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية مدينة نصر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح وضياء الدين حامد وأمانة سر محمد هلال.

تفاصيل إحالة 78 متهما بـ "خلية مدينة نصر" للمحاكمة

كانت النيابة، وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الإضرار بالسلم العام، فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة، التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة ومؤسساتها.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين