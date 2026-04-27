لمدة 24 ساعة.. قطع المياه عن 5 مراكز بالفيوم اليوم الإثنين

كتب : حسين فتحي

02:00 ص 27/04/2026

قطع المياه

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم تنويهًا هامًا للمواطنين، أعلنت فيه قطع الخدمة عن قطاعات واسعة من المحافظة لمدة 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غدٍ الإثنين الموافق 27 أبريل 2026، وحتى الساعة العاشرة صباح الثلاثاء 28 أبريل 2026.

أسباب انقطاع المياه

أوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي لتنفيذ أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة مياه "العزب الجديدة" (خطوط مأخذ المياه العكرة وخطوط الطرد)، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفي إطار خطة الشركة لتطوير البنية التحتية وتحسين ضغوط المياه بالتزامن مع فصل الصيف.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

تشمل المناطق المتأثرة:

- بمركز الفيوم: (دسيا، زاوية الكرادسة، منشأة عبدالله، الشيخ فضل، بني صالح وتوابعها).

- بمركز إبشواي: المركز والمدينة عدا (طبهار، النصرية، العجميين).

- بمركز سنورس: (مدينة سنورس، فيديمين، سنهور القبلية، ترسا، نقاليفة، سنهور البحرية وتوابعها، والمنطقة السياحية).

- بمركز يوسف الصديق: المركز والمدينة عدا (النزلة، الحامولي، المقراني، الريان).

- بمركز إطسا: (قصر الباسل، تطون، الغرق، عزبة قلمشاه، الجبل وتوابعها).

- بمدينة الفيوم: (منطقة الصوفي، بجوار بنزينة عاصم توفيق، ومدرسة الرواد).

مطالبات للمواطنين

ناشدت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، والمنشآت الحيوية، بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

توفير بدائل وخدمات

أكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية متنقلة ومجانية بالمناطق المتأثرة لحين انتهاء الأعمال وعودة ضخ المياه بشكل طبيعي. كما خصصت الخط الساخن (125) لتلقي الشكاوى والاستفسارات، بالإضافة إلى رقم الواتساب 01275358538.

بيان شركة مياه الشرب بالفيوم والخاص بقطع المياه

