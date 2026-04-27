إعلان

ترامب: لم أكن قلقا من احتمال وقوع إصابات بعد سماع إطلاق نار في الفندق

كتب : وكالات

02:50 ص 27/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الاثنين، أنه من المعجبين الكبار بعناصر إنفاذ القانون، مؤكدا أن تدخلهم في حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض كان سريعا، إذ كان الأمر مذهلًا وكانوا محترفين للغاية.

وأضاف ترامب: "لم أكن قلقا من احتمال وقوع إصابات بعد سماع إطلاق نار في الفندق"، لافتا إلى أن شقيق المهاجم وشقيقته أبلغا الشرطة سابقا عن سلوكه المريب.

وأشار إلى أنه يجب إعادة جدولة عشاء مراسلي البيت الأبيض خلال 30 يومًا مع تعزيز الإجراءات الأمنية.

وكان رجل قد اقتحم إجراءات التفتيش الأمني خلال حفل عشاء مخصص لصحفيي العاصمة في أحد فنادق واشنطن مساء السبت، قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل قوات الأمن.

وأُطلقت قوات الأمن أعيرة نارية، وتم إجلاء الرئيس إلى مكان آمن بواسطة حراس مسلحين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاولة اغتيال ترامب منفذ هجوم اغتيال ترامب البيت الأبيض اغتيال ترامب دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

