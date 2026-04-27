أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الاثنين، أنه من المعجبين الكبار بعناصر إنفاذ القانون، مؤكدا أن تدخلهم في حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض كان سريعا، إذ كان الأمر مذهلًا وكانوا محترفين للغاية.

وأضاف ترامب: "لم أكن قلقا من احتمال وقوع إصابات بعد سماع إطلاق نار في الفندق"، لافتا إلى أن شقيق المهاجم وشقيقته أبلغا الشرطة سابقا عن سلوكه المريب.

وأشار إلى أنه يجب إعادة جدولة عشاء مراسلي البيت الأبيض خلال 30 يومًا مع تعزيز الإجراءات الأمنية.

وكان رجل قد اقتحم إجراءات التفتيش الأمني خلال حفل عشاء مخصص لصحفيي العاصمة في أحد فنادق واشنطن مساء السبت، قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل قوات الأمن.

وأُطلقت قوات الأمن أعيرة نارية، وتم إجلاء الرئيس إلى مكان آمن بواسطة حراس مسلحين.