ارتفعت أسعار ⁠النفط في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، بعد تعثر محادثات ‌السلام بين إيران والولايات المتحدة، في ‌حين ‌ظل المرور عبر مضيق هرمز محدودا، الأمر الذي ‌يبقي ‌إمدادات ⁠النفط العالمية شحيحة.

وزادت العقود الآجلة لخام ⁠برنت ‌2.22 دولار ⁠أو 2.11% إلى 107.55 ⁠دولار للبرميل بحلول ⁠الساعة 22:02 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار أو 2.14% إلى ‌96.42 دولار للبرميل.

ويلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، اليوم الإثنين، في إطار جولة دبلوماسية تهدف إلى عرض مستجدات المفاوضات مع الولايات المتحدة وبحث فرص إنهاء الحرب.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي قوله: إن عراقجي سيقدم تقريرا عن هذه المفاوضات للمسؤولين الروس، بالإضافة إلى مناقشة تطورات وقف إطلاق النار والملفات المرتبطة به.

فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية إجراء الزيارة بهدف عقد محادثات دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتأتي زيارة عراقجي لموسكو ضمن جولة شملت باكستان وسلطنة عُمان.

وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بإمكان إيران الاتصال إذا أرادت التفاوض، مضيفا: "إذا أرادوا التحدث معنا، فيمكنهم القدوم إلينا لدينا هاتف، ولدينا خطوط جيدة وآمنة".

وشدد على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، معتبرا أن الأمر بسيط جدا.

وتراجعت آمال إحياء المحادثات بعد أن ألغى ترامب زيارة مبعوثيه إلى إسلام آباد، في ظل عدم تحقيق اختراق سياسي.

فيما أفادت مصادر باكستانية بسحب معدات أمنية أمريكية من العاصمة، ما يعكس تراجعا في احتمالات استئناف التفاوض قريبا.

وتطالب طهران برفع الحصار عن موانئها وضمان عدم تكرار الهجمات، في حين ترى واشنطن أن العرض الإيراني "غير كاف"، إذ قال ترامب إن إيران "عرضت الكثير، لكن ليس ما يكفي"، وفقا لـ سكاي نيوز.