قرابة 2%.. ارتفاع أسعار النفط بعد تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران

كتب : وكالات

03:01 ص 27/04/2026 تعديل في 03:02 ص

ارتفعت أسعار ⁠النفط في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، بعد تعثر محادثات ‌السلام بين إيران والولايات المتحدة، في ‌حين ‌ظل المرور عبر مضيق هرمز محدودا، الأمر الذي ‌يبقي ‌إمدادات ⁠النفط العالمية شحيحة.

وزادت العقود الآجلة لخام ⁠برنت ‌2.22 دولار ⁠أو 2.11% إلى 107.55 ⁠دولار للبرميل بحلول ⁠الساعة 22:02 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار أو 2.14% إلى ‌96.42 دولار للبرميل.

ويلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، اليوم الإثنين، في إطار جولة دبلوماسية تهدف إلى عرض مستجدات المفاوضات مع الولايات المتحدة وبحث فرص إنهاء الحرب.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي قوله: إن عراقجي سيقدم تقريرا عن هذه المفاوضات للمسؤولين الروس، بالإضافة إلى مناقشة تطورات وقف إطلاق النار والملفات المرتبطة به.

فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية إجراء الزيارة بهدف عقد محادثات دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتأتي زيارة عراقجي لموسكو ضمن جولة شملت باكستان وسلطنة عُمان.

وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بإمكان إيران الاتصال إذا أرادت التفاوض، مضيفا: "إذا أرادوا التحدث معنا، فيمكنهم القدوم إلينا لدينا هاتف، ولدينا خطوط جيدة وآمنة".

وشدد على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، معتبرا أن الأمر بسيط جدا.

وتراجعت آمال إحياء المحادثات بعد أن ألغى ترامب زيارة مبعوثيه إلى إسلام آباد، في ظل عدم تحقيق اختراق سياسي.

فيما أفادت مصادر باكستانية بسحب معدات أمنية أمريكية من العاصمة، ما يعكس تراجعا في احتمالات استئناف التفاوض قريبا.

وتطالب طهران برفع الحصار عن موانئها وضمان عدم تكرار الهجمات، في حين ترى واشنطن أن العرض الإيراني "غير كاف"، إذ قال ترامب إن إيران "عرضت الكثير، لكن ليس ما يكفي"، وفقا لـ سكاي نيوز.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
أخبار العقارات

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
الموضة

بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
من الكهوف إلى "قصر البادية".. حكاية تخزين الطعام عند بدو جنوب سيناء (صور)
أخبار المحافظات

من الكهوف إلى "قصر البادية".. حكاية تخزين الطعام عند بدو جنوب سيناء (صور)
شيرين عبدالوهاب تعود بقوة.. "الحضن شوك" تتصدر تريند موقع يوتيوب
زووم

شيرين عبدالوهاب تعود بقوة.. "الحضن شوك" تتصدر تريند موقع يوتيوب

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟