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بسبب هذه الوجبة.. إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

01:54 م الإثنين 21 أبريل 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة "فراخ، أرز"، داخل منزل الأسرة بإحدى القرى التابعة لمدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "أحمد.م.ر"، 38 عامًا، وأبنائه "روان"، 14 عامًا، و "رودينا"، 14 عامًا، و "مصطفى"، 11 عامًا، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابين بمغص و قيء، واشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة "فراخ، و أرز" بمنزلهم بإحدى القرى التابعة لمدينة بني سويف.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

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