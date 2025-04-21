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تلاعب في أجزائها.. الداخلية تضبط متهمًا بعرض سيارة غير مرخصة للبيع

12:52 م الإثنين 21 أبريل 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يعرض سيارة غير صالحة للترخيص للبيع.
وبعد الفحص والتحري، تم تحديد هوية الشخص القائم بالنشر، وتبين أنه عاطل يقيم بمحافظة المنوفية. جرى ضبطه وبحوزته السيارة المعروضة بالفيديو، والتي تبين بعد الفحص الفني أنها مُتلاعب في أجزائها الجوهرية ولا تحتوي على بيانات رسمية، ما يجعلها غير قابلة للترخيص.
بمواجهة المتهم، أقر بشراء السيارة من أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة المنيا، جارٍ ضبطه، مع علمه المسبق بعدم صلاحية السيارة للترخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية محافظة المنوفية النيابة العامة وزارة الداخلية
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