كهربائي يقتل زوجته ويمزق جسد شقيقها بسكين في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قتل كهربائي زوجته بسلاح أبيض، وأصاب شقيقها بطعنات وجروح متفرقة بالجسد، في مشاجرة بينهما، بجزيرة محروس دائرة مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بناحية قرية جزيرة محروس دائرة مركز شرطة أخميم.

تبين من التحريات وقوع المشاجرة بين طرف أول جيهان ن ا ب 35 عامًا ربة منزل مصابة بجرح طعنى بالجانب الأيسر وآخر بالرقبة، وجرى نقلها لمستشفى سوهاج العام، وتوفيت عقب وصولها، وطرف ثان زوجها محمد ا ع ح 38 عامًا كهربائي.

الطرفان يقيمان بذات الناحية، وتبين نشوب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة؛ بسبب خلافات زوجية دائمة بينهما قاما على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الأولى بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها، وأثناء تدخل شقيق الثانى حسن 52 عامًا سائق للفض بينهما حدثت إصابته بجرح طعني بالبطن من الجانب الأيسر، وجرى نقله لمستشفى سوهاج العام.

وجرى ضبط الطرف الثاني وبحوزته السلاح المستخدم "سكين"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأفاد المصاب المذكور سلفاً ووالد المتوفاة سن 52 مزارع ومقيم بذات الناحية بمضمون ماسبق، واتهم الأخير الطرف الثانى بالتسبب في وفاة نجلته لذات الخلافات المشار إليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.