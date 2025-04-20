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محافظ الدقهلية يصطحب طفلين خلال جولته بحديقة شجرة الدر.. ما القصة؟

11:20 م الأحد 20 أبريل 2025
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    محافظ الدقهلية يصطحب طفلين خلال جولته
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الدقهلية – رامي محمود:

أثارت صور نشرتها الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية مساء الأحد، اهتمام المتابعين، بعدما ظهر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، يصطحب طفلين خلال جولته المفاجئة داخل حديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة، ما دفع البعض للتساؤل عن هويتهما وسبب مشاركتهما للمحافظ في جولته.

وكشف مصدر بديوان عام المحافظة – رفض ذكر اسمه – أن الطفلين هما شقيقان يُدعيان "كريم وصلاح"، وكانا بصحبة ذويهما داخل الحديقة، حيث تعرفا على المحافظ أثناء مروره منفردًا، وناداه أحدهما قائلاً: "عمو المحافظ". واستجاب المحافظ لتحية الطفلين، وتوقف للحديث معهما، ثم دعاهم لمرافقته خلال جولته التفقدية داخل الحديقة.

وأشار المصدر إلى أن المحافظ أراد إشراك الطفلين في تقييم مستوى النظافة والخدمات المقدمة داخل الحديقة، في لفتة إنسانية تأتي تزامنًا مع احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

وخلال جولته، التقى اللواء طارق مرزوق عددًا من المواطنين واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، ووجّه المسؤولين المختصين بدراسة الشكاوى والعمل على حلها بما يضمن تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

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محافظ الدقهلية حديقة شجرة الدر المنصورة طارق مرزوق
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