محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" فرحتهم بعيد القيامة المجيد -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شارك اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، أطفال جمعية "بيت الرحمة" المسيحية احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، في أجواء تسودها البهجة والمحبة، حيث قام بتوزيع الهدايا العينية والمبالغ المالية كعيدية، بالإضافة إلى تقديم كسوة العيد للأطفال، تعبيرًا عن روح المشاركة.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء صبري صالح، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، والسيد أحمد يسري، رئيس فرع المخابرات العامة، والعميد محمد خميس، وكيل الأمن الوطني، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم، نائب المستشار العسكري، والدكتور محمد حسني، رئيس المنطقة الأزهرية، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وأكد المحافظ على أهمية هذه المناسبات في ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للتعايش بين أبنائها، وقدم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا دوام المحبة والسلام لأبناء الوطن كافة.