وزير خارجية إيران: الشعب الأمريكي يستحق أفضل من ذلك وعليه أن يستعيد بلاده
كتب- محمد أبو بكر
04:57 ص 03/03/2026
عباس عراقجي
أكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن إراقة دماء الأمريكيين والإيرانيين تقع على عاتق من يرفعون شعار "إسرائيل أولاً".
وقال: إن إراقة دماء الأمريكيين والإيرانيين تقع مسؤوليتها على عاتق رافعي شعار إسرائيل أولًا.
وأضاف أن الشعب الأمريكي يستحق أفضل من ذلك وعليه أن يستعيد بلاده.
