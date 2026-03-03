إعلان

وزير خارجية إيران: الشعب الأمريكي يستحق أفضل من ذلك وعليه أن يستعيد بلاده


كتب- محمد أبو بكر

04:57 ص 03/03/2026

عباس عراقجي

أكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن إراقة دماء الأمريكيين والإيرانيين تقع على عاتق من يرفعون شعار "إسرائيل أولاً".

وقال: إن إراقة دماء الأمريكيين والإيرانيين تقع مسؤوليتها على عاتق رافعي شعار إسرائيل أولًا.

وأضاف أن الشعب الأمريكي يستحق أفضل من ذلك وعليه أن يستعيد بلاده.

