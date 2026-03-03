أكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن إراقة دماء الأمريكيين والإيرانيين تقع على عاتق من يرفعون شعار "إسرائيل أولاً".

وأضاف أن الشعب الأمريكي يستحق أفضل من ذلك وعليه أن يستعيد بلاده.