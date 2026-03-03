إعلان

نتنياهو: سنشهد موتًا جماعيًا إذا امتلك القادة في إيران أسلحة الدمار الشامل


كتب- محمد أبو بكر

04:48 ص 03/03/2026

بنيامين نتنياهو

قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن العمليات العسكرية الحالية تجاه إيران ليست حربًا بلا نهاية، بل تمثل خطوة قد تمهد لعصر سلام لم نكن نحلم به.

وأضاف في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: هذه ليست حربًا لا نهاية لها بل هي في الواقع شيء سيبشر بعصر سلام لم نكن نحلم به.

وتابع: "الأمر متروك لشعب إيران لتغيير الحكومة وأمريكا وإسرائيل تعملان معا لتهيئة الظروف لذلك"، قائلا: "إذا امتلك القادة في إيران أسلحة الدمار الشامل فسنشهد موتا جماعيًا".

