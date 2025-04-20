أغلبهم ستات.. بالأسماء إصابة 17 شخصًا في حادث انقلاب سيارة عمال بالدقهلية

الدقهلية -رامي محمود:

أصيب 17 شخصًا جراء انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال على طريق قرية شاوة بنطاق مركز المنصورة محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة و8 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل تحمل رقم (د ب ج 5338) محملة بعدد من العمال.

وأسفر الحادث عن إصابة:" هناء صالح محمد 45 عاما، مصابة بكسر بالساعد الأيسر وكدمة بالقدم اليمنى، وكريمه السيد حسن، 50 عاما، مصابة بكدمة بالصدر، ورجاء الشربيني أحمد 45 عاما، مصابة بجرح بالرأس 5 سم ، ومني وجيه 40 عاما، مصابة بسر بالكتف الأيسر، وناديه مصطفي زيدان ، 38 عاما، مصابة بجرح بالرأس ٨سم ، وبشري عبد الحي منصور 32 عاما مصابة بكسر بالذراع الأيسر ، و فتحية جعفر المرغني 60 عاما مصابة بكدمات بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج".

كما أصيبت:" ضحى عبده علي، 60 عاما، بكدمات بالجسم ، وعواطف ممدوح جمعه 60 عاما، باشتباه مابعد الارتجاج، وسراري محمد خليل- 47 عاما، بكدمات بالصدر والجسم، وسهام زكي السيد، 34 عاما، بكسر بالكوع الأيمن، ومني يوسف زهران، 55 عاما بكدمات بالجسم، ومنال عبد العليم علي ، 55 عاما بكدمات بالجسم، وسعيده لطفي محمد 50 عاما اشتباه مابعد الارتجاج، وابراهيم الصاوي متولي -35 غاما، بكدمات بالجسم، ومصطفي السيد جاد، 45 عاما، اشتباه كسر بالساعد الأيمن، ومنى مكرم عبد المؤمن 32 عاما ، باشتباه نزيف بالبطن".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.