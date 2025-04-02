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أسوان تتزين بالفرحة.. الحدائق تكتسي بالبهجة في ثالث أيام العيد

04:30 م الأربعاء 02 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حدائق أسوان
  • عرض 10 صورة
    حدائق أسوان
  • عرض 10 صورة
    حدائق أسوان
  • عرض 10 صورة
    حدائق أسوان
  • عرض 10 صورة
    حدائق أسوان
  • عرض 10 صورة
    حدائق أسوان
  • عرض 10 صورة
    حدائق أسوان
  • عرض 10 صورة
    حدائق أسوان
  • عرض 10 صورة
    حدائق أسوان
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أسوان – إيهاب عمران:

في مشهدٍ احتفاليٍ بهيج، تواصل حدائق أسوان استقبال زوارها في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث اكتست 140 حديقة ومتنزهاً في مختلف مراكز ومدن المحافظة بالبهجة والفرحة، مقدمةً لزوارها بانوراما جمالية ساحرة.

ووسط أجواءٍ من السعادة، يقوم العاملون في إدارة الحدائق العامة بأسوان بتوزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال، وذلك بتوجيهات من محافظ أسوان، لإضفاء المزيد من الفرحة والبهجة على قلوبهم في هذه المناسبة السعيدة.

من جانبه، أكد المهندس محمد حسن، مدير عام الحدائق بأسوان، أن الحدائق والمتنزهات قد تزينت بأبهى صورها، وذلك بزيادة المسطحات الخضراء وتهذيب ورى الأشجار، لتوفير بيئةٍ مريحة وآمنة للزوار.

وفي سياقٍ متصل، تقوم اللجان المختصة بالمرور على المراسي والعائمات بأنواعها، لمراجعة التراخيص والسلامة الإنشائية، ومنع التحميل الزائد، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والزوار

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حدائق أسوان أسوان عيد الفطر المبارك
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