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محافظ الأقصر يهنئ أطفال "أصدقاء الكتاب المقدس" و"جنود المسيح" بعيد القيامة المجيد -صور

06:17 م السبت 19 أبريل 2025
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  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يهنئ أطفال أصدقاء الكتاب المقدس وجنود المسيح بعيد القيامة المجيد (8)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يهنئ أطفال أصدقاء الكتاب المقدس وجنود المسيح بعيد القيامة المجيد (9)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يهنئ أطفال أصدقاء الكتاب المقدس وجنود المسيح بعيد القيامة المجيد (5)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يهنئ أطفال أصدقاء الكتاب المقدس وجنود المسيح بعيد القيامة المجيد (4)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يهنئ أطفال أصدقاء الكتاب المقدس وجنود المسيح بعيد القيامة المجيد (3)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يهنئ أطفال أصدقاء الكتاب المقدس وجنود المسيح بعيد القيامة المجيد (2)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يهنئ أطفال أصدقاء الكتاب المقدس وجنود المسيح بعيد القيامة المجيد (6)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يهنئ أطفال أصدقاء الكتاب المقدس وجنود المسيح بعيد القيامة المجيد (1)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يهنئ أطفال أصدقاء الكتاب المقدس وجنود المسيح بعيد القيامة المجيد (11)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الأقصر يهنئ أطفال أصدقاء الكتاب المقدس وجنود المسيح بعيد القيامة المجيد (7)
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الأقصر - محمد محروس:

حرص المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، على تهنئة أطفال جمعية أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية للبنين بالكرنك وجمعية جنود المسيح القبطية الأرثوذكسية للبنات بالأقصر، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقام محافظ الأقصر، خلال زيارة مقر الجمعيتين، والتي رافقه خلالها اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم عدد من الهدايا والمعايدات للأطفال، موجهًا لهم التهنئة بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

وأكد عمارة خلال الزيارة، أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين سيظلون رمزا للتسامح ويدًا واحدة ضد أى محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم وأن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام، مؤكدًا أن المصريين جميعا شركاء فى النهوض وتحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي.

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المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر جمعية أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية عيد القيامة المجيد جمعية جنود المسيح القبطية الأرثوذكسية
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