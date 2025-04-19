"صرخة في الملعب".. الطفل مازن يفقد حياته تحت عارضة مركز شباب ببني سويف



بني سويف- حمدي سليمان:

كعادته في نهاية كل أسبوع ذهب "مازن" ابن قرية بلفيا التابعة لمركز بني سويف رفقة والده إلى مركز شباب القرية للتنزه ومقابلة أصدقائه، لكن السيناريو المعتاد تبدل هذه المرة، وجاءت النهاية مختلفة؛ فبمجرد وصولهم توجهوا صوب ملعب كرة القدم، وأثناء لهوه بجوار المرمى سقطت العارضة فوق رأسه وتوفى في الحال.

أسرع والد "مازن" والعاملون بمركز الشباب بنقل الطفل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، ولكن دون جدوى، ليتوفى متأثرا بإصابته.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع طفل يدعى "مازن.أ.ص"، 10 أعوام، داخل مركز شباب قرية بلفيا التابعة لمركز بني سويف، إثر سقوط عارضة مرمى عليه أثناء لهوه داخل المركز، محدثة إصابته بنزيف الأذن والأنف وآثار كدمة بالرأس، لقى على إثرها مصرعه.

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وجرى استدعاء مسؤولي مركز الشباب للوقوف على أسباب الحادث، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة داخل المنشأة.

وفي السياق قرر هشام الجبالي وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، إحالة الواقعة للتحقيق العاجل، و تشكيل لجنة برئاسة ناصر رمضان وكيل المديرية، لمعاينة مركز الشباب للوقوف على وجود شبهة إهمال من عدمه، مشددا على عدم التهاون مع أي موظف يثبت تقصيره أو إهماله فى تطبيق عوامل الأمن والسلامة داخل الهيئات الشبابية.

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بغلق كافة ملاعب الهيئات الشبابية التى لا يتوافر بها عوامل الأمن والسلامة لحين تحقيق تلك العوامل.