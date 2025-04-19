وافته المنية أثناء العمل.. قناة السويس تنعى كبير مرشديها الربان مصطفى الميقاتي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ببالغ الحزن والأسى، نعى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس الإدارة، وجموع العاملين بالهيئة وشركاتها، وفاة الربان مصطفى الميقاتي، كبير مرشدي الهيئة، الذي وافته المنية أثناء أداء عمله بغاطس السويس.

وتعرض الربان مصطفى الميقاتي لحادث أليم، حيث سقط من على سلم إحدى السفن أثناء قيامه بإرشادها لعبور المجرى الملاحي في غاطس السويس، مما أدى إلى وفاته في ساحة العمل شهيدًا للواجب.

وأعرب الفريق أسامة ربيع عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وزملائه ومحبيه، مؤكدًا أن الهيئة فقدت أحد أبنائها المخلصين المعروفين بدماثة الخلق والخبرة الطويلة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.