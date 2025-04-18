محافظ أسوان يتفقد استعدادات الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم - صور

أسوان - إيهاب عمران:

قام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بجولة موسعة بشوارع وميادين زهرة الجنوب لمتابعة الإستعدادات الجارية لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم، رافقه فيها اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة وتفقد المحافظ محيط الكنائس وعدداً من الشوارع الرئيسية لمتابعة حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والتأكد من الجاهزية الكاملة لتأمين الإحتفالات وإظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق.

كما اطمأن المحافظ على سلامة المعروضات من الأسماك المملحة "الفسيخ" وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى، ووجه كمال الأجهزة التنفيذية بالعمل بكامل طاقتها لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين، خاصة فى محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، حيث يجرى رفع الإشغالات وتنظيم حملات مكثفة للنظافة تشمل غسيل الأرصفة وتجميل الشوارع، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة مع تغطية أى وصلات للمرافق العامة حفاظًا على سلامة الأرواح.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن ومدير الحدائق، بفتح جميع المتنزهات والحدائق العامة أمام المواطنين خلال احتفالات شم النسيم، مع التشديد على تكثيف التواجد الأمني والخدمي فى الشوارع، وهو الذى يتوازى مع المتابعة المستمرة من مركز السيطرة لتوفير الفرق الفنية من قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى للتدخل السريع عند أى طوارئ، بالإضافة إلى تجهيز العيادات الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف أمام الكنائس تحسبًا لأى حالة طبية طارئة، وذلك فى إطار الحرص على راحة المواطنين وسلامتهم .

وأشار محافظ أسوان، إلى رفع درجة الإستعداد القصوى على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال الأعياد، مشددًا على إستمرار المتابعة الميدانية لحين انتهاء الاحتفالات فى أجواء يسودها النظام والإنضباط والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.