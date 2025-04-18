فحص 1139 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف، قافلة طبية مجانية بقرية الأنصار بمركز إهناسيا، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1139 مواطنا في 8 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، عظام، أسنان" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 110 تحليل دم و طفيليات، و حالة أشعة واحدة، فضلا عن تحويل 3 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 160 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- إنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، و الأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، و التغذية السليمة للسيدات الحوامل، و الأطفال، وكبار السن.