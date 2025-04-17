ضبط مركزين للعلاج الطبيعي غير مرخصين في كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت حملة من إدارة العلاج الحر بإدارة مطوبس الصحية في كفر الشيخ، من ضبط مركزين للعلاج الطبيعي بدون ترخيص، وضبط أصناف متنوعة من الأدوية مجهولة المصدر داخل مراكز أخرى للعلاج الطبيعي.

جاء ذلك وفقًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية، ومتابعة المرور المكثف على المنشآت الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة، والتأكد من إجراءات مكافحة العدوى، تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور عمرو مندي، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، ووليد زكريا، مساعد مدير العلاج الحر بالمديرية.

وشُكِّلت حملة مشتركة برئاسة الدكتور ياسر بديوي، رئيس قسم العلاج الحر بإدارة مطوبس الصحية، والدكتورة سميحة مطر، والدكتور هيثم جودة، والدكتور محمد الجزار، والدكتورة أماني علي الدين، والدكتورة صابرين العمري، مفتشو العلاج الحر بالإدارة الصحية بمطوبس، والدكتورة نجلاء النحاس، مفتشة هيئة الدواء، وأسامة لبيب، مأمور الضبط القضائي بإدارة تموين مطوبس.

وتضمنت أعمال الحملة التفتيش على مراكز العلاج الطبيعي، ووفق ذلك جرى ضبط مركزين للعلاج الطبيعي بدون ترخيص، وأدوية مجهولة المصدر لعدم وجود فواتير تُثبت صحة مصدرها، عبارة عن أمبولات لإذابة الدهون، وكبسولات للتخسيس، وعبوات كريم موضعي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بتحرير محاضر بمركز شرطة مطوبس بخصوص تلك المخالفات بإدارة منشأة بدون ترخيص.