حريق في مصنع حديد وصلب بالسويس

السويس – حسام الدين أحمد:

اندلع حريق في أحد مصانع إنتاج الحديد والصلب بمنطقة عتاقة الصناعية في محافظة السويس، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات.

وأفادت مصادر محلية بأن العاملين في المنطقة الصناعية بالأدبية سمعوا دوي انفجار أعقبه تصاعد دخان كثيف، ما دفعهم إلى إبلاغ غرفة عمليات الحماية المدنية التي سارعت بإرسال فرق الإطفاء إلى موقع الحادث.

في الوقت ذاته، دفعت هيئة إسعاف السويس بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق لتأمين العاملين تحسبًا لأي طارئ أو إصابات محتملة.

وأكدت الجهات المعنية أن الحريق لم يسفر عن إصابات بين العاملين أو أفراد الأمن الصناعي وفِرق الإطفاء داخل المصنع، فيما يجري حالياً تحديد أسباب الحريق وملابساته.