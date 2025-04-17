خبز الغد يبدأ اليوم.. الفيوم تُعلن انطلاق موسم حصاد القمح -صور

الفيوم - حسين فتحي:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم عن بدء موسم حصاد القمح المحلي لعام 2025، وذلك خلال تفقده أحد الحقول الزراعية بزمام الجمعية الزراعية بقصر رشوان التابعة لمركز طامية. واستخدم المحافظ الميكنة الزراعية الحديثة إيذانًا بانطلاق موسم الحصاد.

وشهد الافتتاح حضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، وسامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد زين العابدين رئيس بحوث بقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية، رئيس الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالفيوم، وسالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، والمحاسب خالد عبدالظاهر أمين صندوق الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه، والمهندس نصر شعبان مدير الإدارة الزراعية بطامية، وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي قطاعي الزراعة والتموين بالمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم خلال الافتتاح أن يوم حصاد القمح يمثل عيدًا للمزارع المصري، مشيرًا إلى الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لهذا المحصول الاستراتيجي، الذي يدخل في صناعة الخبز والعديد من الصناعات الأخرى. وأشاد بجهود وزارة الزراعة في توفير السلالات الجيدة والميكنة الزراعية الحديثة وطرق الري المتطورة، التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين جودة المحصول وزيادة إنتاجية الفدان.

كما لفت المحافظ إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والري في تنظيم ندوات إرشادية لتوعية المزارعين بأفضل أساليب الزراعة والري لتحقيق إنتاجية عالية والحفاظ على جودة المحصول، بالإضافة إلى التوعية بأهمية توريد أكبر كميات من القمح للصوامع والشون والهناجر. وأوضح أن مديرية الزراعة قامت بتوفير سلالات القمح المناسبة لمناخ المحافظة وذات الإنتاجية العالية، وتزويد المزارعين بالأسمدة اللازمة.

وعلى هامش افتتاح موسم الحصاد، التقى محافظ الفيوم بعدد من المزارعين واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بتطهير المجاري المائية وتبطين الترع والخلجان، خاصة بحر الوقف بطامية.

وأكد على دراسة هذه المطالب والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع مسئولي الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، بهدف منع تسرب المياه وتقليل الفاقد وضمان وصولها إلى نهايات الترع بالمناسيب المطلوبة.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح المحلي هذا الموسم بلغ نحو 181 ألفًا و518 فدانًا، موزعة على مراكز المحافظة المختلفة. وأشار إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام تزيد عن العام الماضي بنحو 9 آلاف و994 فدانًا، حيث بلغت المساحة المنزرعة في الموسم الماضي 171 ألفًا و524 فدانًا.

وأكد أن المحصول هذا العام مبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية نتيجة الظروف الجوية المناسبة، متوقعًا تحقيق مستهدفات إنتاجية مرتفعة للفدان.