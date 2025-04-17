محافظ الدقهلية يوجه برفع الإشغالات بشوارع طلخا ووقف أعمال البناء -صور

الدقهلية-رامي محمود:

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، باستمرار أعمال رفع الإشغالات بشوارع مدينة طلخا، واستمرار عمل منظومة النظافة على مدار الساعة لرفع كافة التجمعات والتراكمات طوال اليوم.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ شوارع طلخا صباح اليوم، كما كلف بإعادة تأهيل وتوزيع صناديق القمامة لتغطي كافة شوارع المدينة.

واستدعى محافظ الدقهلية مسئولي حي غرب المنصورة، والإدارة الهندسية، لفحص ومراجعة رخصة بناء، وأمر بإيقاف الأعمال لحين الانتهاء من الفحص، والتأكد من سلامة المستندات ومطابقتها للانشاءات على الطبيعة، مشددا على المتابعة المستمرة لأعمال البناء ومنع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، ذلك خلال تفقده رخصة بناء لأحد العقارات بشارع خالد بن الوليد المتفرع من شارع الترعة بالمنصورة.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة شملت، المشاية، وجيهان، والترعة، وشارع بورسعيد، والشيخ حسانين، والعباسي، والطميهي، وشارع الأديب.

وتفقد مرزوق، أحد أفران الخبز وشدد على الالتزام بالوزن المحدد ونظافة الأدوات وعدم تجميع البطاقات ومراعاة الدور في صرف حصص الخبز، وأبدى رضاه عن المخبز وأداء العاملين فيه، والتقى المواطنين واستمع إليهم مؤكداً لهم حرصه على تلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات.

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس حي غرب المنصورة بحملة نظافة يومية ورفع أي تجمعات خلال ال 3 ورديات، ومنع وجود أي تجمعات وتراكمات قمامة بالشوارع خاصة منطقة العبور والمجزر وأحمد ماهر، وباقي الأماكن، والعمل على رفع مستوى النظافة في جميع مناطق وشوارع الحي.