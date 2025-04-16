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الكرتونة بـ 125 جنيها.. قافلة لبيع "بيض المائدة" قبل شم النسيم بالبحيرة - صور

03:20 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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  • عرض 7 صورة
    قافلة لبيع البيض بأسعار مخفضة قبل شم النسيم بالبحيرة3
  • عرض 7 صورة
    قافلة لبيع البيض بأسعار مخفضة قبل شم النسيم بالبحيرة4
  • عرض 7 صورة
    قافلة لبيع البيض بأسعار مخفضة قبل شم النسيم بالبحيرة2
  • عرض 7 صورة
    قافلة لبيع البيض بأسعار مخفضة قبل شم النسيم بالبحيرة
  • عرض 7 صورة
    قافلة لبيع البيض بأسعار مخفضة قبل شم النسيم بالبحيرة5
  • عرض 7 صورة
    قافلة لبيع البيض بأسعار مخفضة قبل شم النسيم بالبحيرة6
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البحيرة - أحمد نصرة:

أطلقت محافظة البحيرة، بالتنسيق مع مديرية الإصلاح الزراعي اليوم الأربعاء، قافلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة، بمناسبة أعياد الربيع.

وخلال تفقدها القافلة، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن تلك المبادرة خطوة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن القوافل ستجوب كافة مراكز المحافظة بشكل منظم.

وأوضحت عازر، أن القافلة تضم 12 سيارة تابعة لمديرية الإصلاح الزراعي، بإجمالى 1200 كرتونة من بيض المائدة عالي الجودة من إنتاج محطة الزهراء، تحت شعار "إنتاجنا لأبنائنا"، بسعر 125 جنيهًا للمرتونة، دعمًا للأسر في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وبينت المحافظ أن المبادرة مستمرة حتى نهاية احتفالات شم النسيم، حيث تتواجد 3 سيارات بمركز دمنهور في مناطق (كنيسة المزرعة – كنيسة الكاتدرائية بأرض ادمون – كنيسة العذراء مريم بميدان الساعة)، بالإضافة إلى سيارة بكل مركز من المراكز التالية ( كفر الدوار - أبو حمص - أبو المطامير- حوش عيسى ـ الدلنجات - رشيد - المحمودية - إيتاي البارود - الرحمانية).

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البحيرة شم النسيم بيض المائدة
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