ترامب: أمريكا ستقوم بمحو إيران من على وجه الأرض في حال تعرضي لأي تهديد



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من على وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه طهران.

وجاءت تصريحات ترامب تعليقا على حديث لمذيعة قناة "نيوز نيشن" بشأن تهديدات إيرانية محتملة تستهدفه، حيث قال: "لا ينبغي لهم فعل ذلك، لكنني حذرتهم: إذا حدث أي شيء، فستنفجر الدولة بأكملها إيران لدي تعليمات واضحة جدا، إن حصل أي شيء فسيتم محوهم تماما".

في السياق نفسه، هاجم ترامب سلفه جو بايدن، معتبرا أن إدارته انتهجت سياسة متساهلة وضعيفة تجاه إيران، إذ قال: "كنا دائما نتساءل لماذا لا يقول بايدن شيئا؟ لو كنت في البيت الأبيض حينها، ولو هددوا أي شخص، ليس بالضرورة الرئيس، لكن أي شخص كما فعلوا معي، لكنت وجهت لهم ضربة قاسية جدا".

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تحذير أطلقه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أكد فيه أن إيران مستعدة لتلقين ترامب درسا لا ينسى في حال اتخذ قرارا بمهاجمة الجمهورية الإسلامية.

يأتي تحذير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني في ظل تصاعد غير مسبوق في التوتر بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية تبادل تهديدات مباشرة بين الجانبين.

فقد لوّح مسؤولون إيرانيون، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان، بأن أي استهداف للمرشد الأعلى علي خامنئي سيعد إعلان حرب شاملة، ويستدعي ردا واسعا.

أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بأن أي هجوم يستهدف خامنئي سيعتبر إعلان حرب على العالم الإسلامي.

أضافت أن الهجوم سيؤدي إلى إصدار فتوى بالجهاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

في المقابل، صعد ترامب لهجته تجاه طهران في الأيام الأخيرة، متحدثا عن ضرورة "تغيير القيادة" وسط تقارير عن تحركات عسكرية أميركية واستعدادات أمنية ودبلوماسية تشارك فيها إسرائيل، فيما يؤكد البيت الأبيض أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، وفقا لروسيا اليوم.