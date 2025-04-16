"خروجة شم النسيم بـ 5 جنيه".. أسعار تذاكر 53 شاطئًا في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن أسعار تذاكر كافة الشواطئ خلال موسم صيف 2025، والبالغ عددها 53 شاطئًا تمتد من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، وذلك استعدادًا لأعياد الربيع وشم النسيم.

بينما لا يزال 9 شواطئ خارج الخدمة حاليًا بسبب مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية وهي" الفنار المميز، السرايا العام، إسحاق حلمي، إيناس حقي، أبو هيف المميز، ميامي، فريسكا، إدوارد خراط، ميرامار".

وأوضح الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه لا يوجد زيادات في أسعار الشواطئ للعام الرابع لتخفيف العبء عن المواطن، مشددًا على الرواد بعدم دفع أي إكراميات.

وأضاف أن أسعار تذاكر الشواطئ حسب نوع كل شاطئ، منوهًا أنها تنقسم إلى 5 أنواع هي "العامة، الخدمة لمن يطلبها، المميزة، السياحية، النخيل"، إلى جانب المجانية.

ووفقًا للسياحة والمصايف يبلغ سعر تذكرة الشواطئ "العامة" وعددها 3 شواطئ 5 جنيهات للفرد تشمل "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، وهي "جليم العام، شهر العسل العام، الهانوفيل العام".

أما شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 22 شاطئًا، فيبلغ سعر تذكرتها 10 جنيهات للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه"، ويسمح لمن يملك أدوات بالدخول بعد سداد 5 جنيها للفرد.

وتشمل شواطئ الخدمة لمن يطلبها الأكبر كل من "سيد درويش، نبيل الشاذلي، الدخيلة الشرقي، الدخيلة الغربي، بليس 1، هدير، تقسيم الملاح، السلام1، الهانوفيل، زهراء الهانوفيل، الكناري، مارينا أبو يوسف، أبو يوسف 1، أبو يوسف 2، الزهور، فاميلي بيتش الشرقي، فاملي بيتش الغربي، شط الإسكندرية الغربي، الصفا، أبو تلات الخدمة، كرير1 اشرقي، كرير 2 الغربي".

بينما يبلغ سعر تذكرة الشواطئ "المميزة"، وعددها 14 شاطئًا، 15 جنيها للفرد شاملة معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.

وتشمل الشواطئ المميزة كل من "عروس البحر، السلسلة، بحري، رأس التين الشرقي، أبو قير الشرقي، بليس 2، الهانوفيل، الهانوفيل الشرقي، الهانوفيل الغربي، شهر زاد، السلام 2، أبو تلات 1، أبو تلات 2، الأنفوشي الشرقي".

فيما يوجد 5 شواطئ مميزة يبلغ سعر تذكرتها 20 جنيهًا هي "وانلي، العصافرة، إسكندر، البيطاش، شط الإسكندرية الشرقي"، شامل الحصول على كرسي وبحد أقصى الشمسية 4 أفراد.

ويبلغ سعر تذكرة الشواطئ السياحية وعددها 5 شواطئ 25 جنيها للفرد شاملة الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وهي "ستانلي، البوريفاج، جزيرة الدهب، محمود سعيد، طاحونة المندرة".

بينما يبلغ سعر تذكرة دخول شواطئ النخيل المميزة 20 جنيهًاـ والسياحية 30 جنيها، والـ VIP 50 جنيها للفرد تشمل الحصول على كرسي وشمسية واستعمال دورات المياه وغرف خلع الملابس.

وأكدت السياحة والمصايف وجود شاطئ مجاني واحد في الإسكندرية وهو شاطئ أبطال التحدي بحي الجمرك إذ يسمح في الشاطئ بدخول الرواد مجانًا والحصول على شمسية وكرسي واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانًا.