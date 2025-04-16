سقوط "التركي وأحلام " في قبضة رجال الأمن بالفيوم.. ما القصة؟



الفيوم- حسين فتحي:

ألقى رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع قسم شرطة الفيوم "أول"، القبض على 2 من أباطرة بيع وتوزيع المخدرات بنطاق محافظة الفيوم.

كانت معلومات قد توافرت أمام اللواء مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الامن العام، بعودة كلا من: "محمود. م. ع"، 22 عاما، عاطل، وشهرته "محمود التركي"، مقيم بمنطقة منشأة البكري، و"خالد. ج. ي"، 26 عاما، عامل مقيم بشارع ورشة جعفر وشهرته "رجب أحلام".

تم تشكيل حملة مكبرة قادها ضباط تابعين للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع ضباط مديرية أمن الفيوم، إذ تم القبض على المتهمين وبحوزتهم 50 قطعة لمخدر الحشيش، ووهواتف محمولة وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية.

وبمواجهتهم بما ضبط معهم اعترفوا بحيازتهما للمضبوطات بغرض الاتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت نيابة بندر الفيوم، التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات.