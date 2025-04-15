بالصور- محافظ أسوان يطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى التخصصى

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، منظومة العمل بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة.

واستفسر المحافظ من المواطنين المترددين على المستشفى عن مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، موجهاً إدارة المستشفى إلى تسخير كافة الإمكانيات التي يمتلكها هذا الصرح الطبى لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية، ولاسيما أنه مدرج بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجارى الاستعداد لتطبيقها ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحرص المحافظ على تفقد عددًا من أقسام المستشفى، واستمع لشرح عن منظومة العمل من الدكتور محمد شتات مدير المستشفى، برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد حسن نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

ووجه كمال لضرورة تقديم الخدمات المختلفة داخل هذا الصرح الطبى بالجودة العالية للمواطنين المترددين عليها، وخاصة فى ظل ما تمتلكه من جاهزية بكوادر وأطقم للأطباء والتمريض، وأجهزة طبية، لتتكامل فى تقديم الخدمة مع مستشفى أسوان الجامعى، ولاسيما لحالات الطوارئ، مؤكداً أنه يتم العمل على قدم وساق للتطبيق الفعلى قريباً لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل 11 مستشفى و112 مركزًا طبيًا ووحدة صحية، بعد إدراج محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما أوضح الدكتور محمد شتات بأن مستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة، يضم 250 سريرًا، ويستقبل العديد من الحالات المرضية بأقسام العيادات الخارجية بإجمالى 14 عيادة، والداخلى والطوارئ والعمليات ومناظير الجهاز الهضمي والعلاج الطبيعى والمعمل الإكلينيكى والغسيل الكلوى، بالإضافة إلى أقسام الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية والماموجرافى وCARM، فضلاً عن الحضانات بواقع 13 حضانة.



ولفت إلى المستشفى ينفذ به العديد من المبادرات مثل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة صحة المرأة، والقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز وتنظيم الأسرة والعيادات المسائية، ويضم تخصصات طبية متنوعة للجراحة العامة والأطفال والمسالك البولية والأمراض الباطنية والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والعيون والجلدية والعظام والأنف والأذن والحنجرة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالجودة العالية.