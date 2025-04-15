بالصور- انطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادي الثالث لكلية التجارة بجامعة أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى الاقتصادي الثالث الذي تنظمه كلية التجارة بجامعة أسوان، تحت عنوان "الأسواق الأفريقية الواعدة أمام الصادرات المصرية"، في إطار سعي الجامعة لتفعيل دورها في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري المصري مع الدول الأفريقية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية التنمية المستدامة 2030.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة تسعى من خلال هذه الفعالية إلى المساهمة في تحقيق التكامل بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات التنمية، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية لم تعد مجرد عمق استراتيجي، بل أصبحت شريكًا اقتصاديًا لا غنى عنه، نظرًا لما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية هائلة، وسوق استهلاكي يتجاوز 1.4 مليار نسمة.

وأوضح رئيس جامعة أسوان، أن أفريقيا تمثل الآن فرصة حقيقية أمام الاقتصاد المصري للتوسع والنمو، خاصة في ظل ما تشهده محافظة أسوان من مشاريع تنموية كبرى، على رأسها إنشاء أكبر منطقة لوجستية في جنوب مصر، وهو ما يعزز من موقع أسوان كبوابة مصر الجنوبية إلى القارة.

وأضاف الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة بجامعة أسوان، أن القارة الإفريقية تعتبر من أغنى قارات العالم بالموارد رغم التحديات، مبينًا أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا بلغ حوالي 83 مليار دولار في العام الأخير، مع تركّزه في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.

وأشار الشقطي إلي أن حجم التبادل التجاري لإفريقيا مع العالم بلغ أكثر من 1.2 تريليون دولار، وهو ما يعكس وجود فجوة وفرص تصديرية واعدة أمام المنتجات المصرية، مشيرًا إلى الإمكانات الزراعية غير المستغلة بالقارة، حيث تمتلك إفريقيا 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة عالميًا.

واختُتم الملتقى بتوصيات عدة تدعو إلى ضرورة دعم التوجه الاستراتيجي المصري نحو القارة الإفريقية، وتشجيع الجامعات على القيام بدورها في رسم السياسات الاقتصادية، والمساهمة الفعالة في ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات التنمية الإقليمية والدولية.

كما قدم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان درع الجامعة للدكتور عمر سليمان عميد كلية التجارة جامعة حلوان سابقا تقديرا لجهوده المبذولة في دعم كلية التجارة جامعة أسوان.