محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال توسعة وفتح طريق الحمادات بأبوعطوة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل الأجهزة التنفيذية بالاسماعيلية أعمال تطوير وتوسعة طريق الحمادات بمنطقة أبوعطوة، في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بفتح محاور مرورية جديدة وتحقيق السيولة المرورية وربط القرى والمراكز ببعضها البعض.

وبالتعاون بين مركز ومدينة الإسماعيلية والوحدة المحلية لقرية نفيشة، تم تكثيف حملات رفع القمامة والمخلفات، إلى جانب إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لتهيئة الطريق أمام حركة المواطنين وتسهيل حركة المرور.

وأوضح وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أن الأعمال نُفذت باستخدام معدات المركز والقرية لضمان سرعة التنفيذ ورفع كفاءة الطريق.

وأشار المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، إلى أن المديرية تنفذ حاليًا أعمال توسعة وتطوير طريق الحمادات، والذي يمتد بطول .3.8كم، بدءًا من منطقة أبوعطوة مرورًا بقرية نفيشة والمقابر، وصولًا إلى عزبة الحمادات وأبو آدم وطريق البلاچات.

وأضاف أن الطريق، الذي كان يتراوح عرضه بين 4 إلى 5 أمتار، يتم العمل على توسيعه ليصل إلى 10 أمتار، ليصبح أحد المحاور المرورية الحيوية التي تخدم عددًا من القرى والعزب بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في فتح وتطوير المزيد من الطرق والمحاور لتحقيق السيولة المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.