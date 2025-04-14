إغلاق محال وتحرير محاضر.. جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية في سوق زنانيرى- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، جولة مفاجئة داخل سوق زنانيرى بحي شرق، لمتابعة توافر السلع، والتأكد من التزام البائعين بالأسعار، وعدم وجود تعديات على الطريق العام.

وأمر المحافظ مباحث التموين ورئيس حي شرق بتحرير محاضر فورية لعدد من المحال المخالفة داخل السوق وذلك لعدم التزام بعضها بالإعلان عن قائمة الأسعار، فضلًا عن مخالفة الشروط البيئية والصحية.

ووجه خالد، بتشميع وغلق 8 محال مخالفة، من بينهم شقة سكنية تدار كسنتر تعليمي، مشددًا على اتخاذ كافة العقوبات والإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك المخالفات.

واستمع إلى عدد من الشكاوى ومطالب المواطنين من رواد السوق، مستفسرًا عن مدى رضاهم عن المنتجات والأسعار المعروضة بالسوق، موجهًا رئيس الحي بالمتابعة الدورية لضبط الأسعار بالسوق.

وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف أعمال المرور على الأسواق على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية والإعلان عن أسعارها، ورصد أي ممارسات احتكارية.