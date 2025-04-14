75 لفافة هيدرو و1315 كيلو حشيش.. الحبس 15 عامًا لصيادين بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء "الدائرة الأولى" في جلستها التي عُقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بحبس اثنين من الصيادين 15 عامًا، وغرامة 100 ألف جنيه، لمحاولة تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش والهيدرو عن طريق البحر بشرم الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالعزيز عدلي، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى ديسمبر الماضي، عندما وردت إشارة إلى الجهات الأمنية بشرم الشيخ وحرس الحدود بتواجد 4 فلوكات سريعة يُشتبه في كونهم متخصصين لتهريب المواد المخدرة، وهم متواجدون في المنطقة التي لا يسمح لهم أو لغيرهم بالتواجد فيها.

وعلى الفور تحركت القوات البحرية والمسؤولون عن حماية السواحل وحرس الحدود إلى مكان الإشارة، وتبين وجود الفلوكة في مكان غير مصرح لهم بالتواجد فيه، وعند رؤيتهم للقوات البحرية لاذت 3 فلوكات بالفرار، بينما تمكنت القوات من ضبط مركب فيبر بطول 12 مترًا، ومزود بـ 2 موتور، وتبين أن المتواجدين به شخص يدعى "سبيل. ص. ه. س" 32 عامًا، مقيم أبو صويرة برأس سدر يعمل صيادًا، و"حميد. م. أ. م" 32 عامًا، مقيم بمدينة دهب، كما تمكنت قوات الأمن من ضبط الفلوكات الثلاث.

وبتفتيش المركب عُثر بداخله على 50 جوال حشيش و75 لفافة بلاستيكية بداخلها نبات الهيدرو المخدر، وبفتح الأجولة عُثر بداخلها على 12522 قطعة حشيش بوزن 1315 كيلو حشيش.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنهما كانا ضمن آخرين لتهريب أكبر كمية من المواد المخدرة داخل 4 فلوكات، ولكن هربت منهم 3 فلوكات، والمواد المخدرة كانت في طريقها للعديد من التجار ببعض المحافظات الساحلية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 13248 لسنة 2024 جنح أول شرم الشيخ، وبعرض المتهمين على جهات التحقيق قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.

وجرى إحالة أوراق القضية لمحكمة الجنايات لتحديد جلسة للمرافعة والحكم، وقُيدت برقم 1565 كلي جنوب سيناء، وبعد المرافعة وسماع طلبات الدفاع، أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.