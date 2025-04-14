الحبس 3 سنوات لصاحب اسطبل خيل يتاجر بالمخدرات في دهب

جنوب سيناء- رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء "الدائرة الأولى" بمدينة طور سيناء، بمعاقبة صاحب اسطبل خيل بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، للاتجار فى المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالعزيز عدلى وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة في يناير الماضي، عندما وردت معلومات لرجال الأمن بمدينة دهب تفيد بقيام "سعدى .ع.س" 28 عام، صاحب اسطبل خيل، ومقيم بمنطقة العصلة بالاتجار فى المواد المخدرة، وخاصة الحشيش ونبات الهيدرو المخدر.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، جرى صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وما يحوزه من مواد مخدرة.

وجرى إعداد كمين لضبط المتهم، خلال تسليمه كمية من المواد المخدرة، وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته 189 لفافة لنبات الهيدرو المخدر، و6 قطع لمخدر الحشيش، ومبلغ 1020جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، و المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 242 لسنة 2025 جنح دهب، وبالعرض على جهات التحقيق بنويبع أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وأحيلت أوراق القضية إلى محكمة الجنايات ، وقيدت برقم 62 لسنة 2025 كلى جنوب سيناء، وفى جلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.