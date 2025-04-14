"صلى العصر ومات".. وفاة رجل عقب أداء صلاة العصر داخل مسجد بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لفظ رجل أنفاسه الأخيرة داخل مسجد بقرية كفر صراوة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب أداءه صلاة العصر وسقوطه أرضًا.

وأكد شهود عيان لمصراوي، أن الفقيد يُدعى "سليمان رجب محمد أبو سليمان"، 45 عامًا، من قرية ساقية أبو شعرة بدائرة مركز أشمون، وقد صلى معهم صلاة العصر، وعقب ذلك سقط أرضًا وفاضت روحه إلى السماء.

هذا وخيمت حالة من الحزن على أهالي قرية ساقية أبو شعرة إثر وفاة الفقيد، ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر من مسجد سيدي علي الفرماوي.