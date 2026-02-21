كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مقتل أحد المحامين بقنا.

تلقى قسم شرطة قنا في 18 فبراير الجاري، بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال جثمان محامى - مقيم بدائرة القسم، إثر إصابته بطلق خرطوش بالجسم وبسؤال شقيقه قرر بوجود خلافات بينه وبين 3 أشخاص مقيمين بدائرة القسم) لرغبته فى الزواج من إحدى الفتيات ورفض أهليتها له وخطبتها لأحدهم وحال تقابلهم مع المجنى عليه حدثت بينهم مشاجرة قام على إثرها أحدهم بإطلاق عيار نارى عليه مما أدى إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المشكو فى حقهم وبحوزتهم فرد خرطوش المستخدم فى التعدى ، سلاح أبيض، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.