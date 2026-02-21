إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب : ميريت نادي

06:30 م 21/02/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت 21-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 4640 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 نحو 5965 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6960 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 7954 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 55680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247369 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 397700 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.23% إلى نحو 5107 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

