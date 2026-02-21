إعلان

"لا انحناء أمام الضغوط".. رئيس إيران يوجّه رسالة حاسمة للقوى العالمية

كتب - مصطفى الشاعر:

05:46 م 21/02/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

وجّه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خطابا حاسما للقوى العالمية، أعلن فيه رفض طهران الاستسلام للضغوط، مؤكدا أن بلاده لن "تحني رأسها" بأي شكل من الأشكال، وذلك في وقت تمر فيه "المحادثات النووية" مع الولايات المتحدة بمرحلة مفصلية.

وقال بزشكيان، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، خلال حفل تكريم الأبطال البارالمبيين وتهنئتهم بحلول شهر رمضان: "القوى العالمية تصطف لإجبارنا على الانحناء.. لكننا لن نحني رؤوسنا رغم كل المشكلات التي يخلقونها لنا".

وفي رسالة طمأنة للداخل، تعهد رئيس إيران بمواجهة التحديات بـ"قوة الله ووحدة الشعب"، مؤكدا: "رغم المشاكل والضغوط، ستسعى الحكومة جاهدة للتغلب على الصعوبات، ولن تحني رأسها أمام أي عقبة تمس كرامة البلاد". وأشار إلى أن العمل من أجل الوطن سيستمر "حتى النهاية" مهما بلغت القسوة الدولية.

وشبّه بزشكيان "مقاومة الرياضيين" للقيود بتصميم الحكومة على مواجهة التحديات الدولية، قائلا: "لن نستسلم أمام الأزمات، ولن يفت السلوك غير الحضاري لبعض القوى في عضدنا، وسنبذل أرواحنا من أجل شرف وفخر إيران الحبيبة؛ فهذا التزام لا تراجع عنه حتى النهاية".

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لّوح، أمس الجمعة، باستخدام "خيار القوة" ضد طهران، مؤكدا أنه يدرس بجدية توجيه ضربات عسكرية "محدودة"، بهدف ممارسة أقصى درجات الضغط على البرنامج النووي الإيراني.

