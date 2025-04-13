الأمن يكشف قاتل مالك مزرعة الدواجن بأبو حماد في الشرقية

الشرقية – ياسمين عزت:

تمكّنت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية من فكّ لغز مقتل مالك مزرعة دواجن بقرية السعدية التابعة لمركز أبو حماد، بعد جهود بحث مكثفة قادها رجال مباحث المركز. وكشفت التحقيقات عن مفاجأة صادمة تمثلت في أن مرتكب الجريمة هو شقيق المجني عليه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى اليوم الأخير من شهر رمضان الماضي، حين عُثر على جثة المدرّس مصباح أبو رفاعي، البالغ من العمر 39 عامًا، داخل مزرعته وقد تبيّن تعرضه لعدة طعنات قاتلة باستخدام أسلحة بيضاء.

الضحية، وهو مدرس بمدرسة العزازي الإعدادية، كان يباشر أعماله في مزرعته الخاصة عندما هاجمه الجاني.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، كان يُعتقد في البداية أن الجريمة تمت بدافع السرقة من قبل مجهولين، إلا أن التحريات اللاحقة أظهرت أن شقيقه، رفعت أبو رفاعي، هو من ارتكب الجريمة عمدًا في آخر أيام رمضان.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة المجني عليه داخل مزرعة دواجن بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز لمعاينة موقع الحادث، وبدأت تحقيقاتها التي قادت في النهاية إلى كشف الجاني.

وتُواصل الأجهزة الأمنية استكمال التحقيقات لتحديد دوافع الجريمة بشكل دقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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