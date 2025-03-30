جريمة هزت الشرقية.. مقتل مدرس داخل مزرعة دواجن على يد مجهولين

الشرقية - ياسمين عزت:

في جريمة مروعة هزت محافظة الشرقية، لقي مدرس مصرعه على يد مجهولين داخل مزرعة دواجن بقرية تابعة لمركز شرطة أبو حماد.

تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بمقتل مصباح أبو رفاعي، البالغ من العمر 39 عامًا، داخل مزرعة دواجن في قرية السعدية التابعة لمركز شرطة أبو حماد.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الضحية، وهو مدرس من قرية العزازي، كان في مزرعة دواجن يملكها عندما هاجمه مجهولون وتمكنوا من قتله.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، فإن الجناة دخلوا المزرعة بهدف السرقة، وعندما حاول الضحية مقاومتهم، قاموا بطعنه عدة طعنات قاتلة بسلاح أبيض، ثم فروا هاربين.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة وضبطهم.