محامو الشرقية يحتجون على رسوم التقاضي الجديدة -صور

الشرقية - ياسمين عزت:

نظم محامو محافظة الشرقية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية واسعة أمام مقر نقابتهم بمدينة الزقازيق، تعبيرًا عن رفضهم القاطع لقرار فرض رسوم تقاضي جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

وأوضح عادل عفيفي، نقيب المحامين بالشرقية، أن قرار تضامن المحامين على مستوى الجمهورية عامة والشرقية خاصة بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم، يأتي اعتراضًا على الزيادة الأخيرة في رسوم التقاضي.

وأشار نقيب محاميي الشرقية إلى أن صدور مثل هذه القرارات دون سند تشريعي يُعد مخالفًا للقوانين وغير دستوري، مؤكدًا على أن نقابة المحامين تحترم سيادة القانون، لكنها لن تقبل بفرض رسوم إضافية على المحامين أو المواطنين.

وأضاف عفيفي قائلًا: "نحن نخاطب الجهات الرسمية بدءًا من سيادة رئيس الجمهورية، ثم وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بضرورة إلغاء الرسوم القضائية التي صدرت بدون سند تشريعي، وعدم تحميل المحامين والمواطنين تكاليف تفوق قدرتهم."