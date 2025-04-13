غيوم وأمطار خفيفة ورياح ربيعية في كفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدينة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إلى سقوط أمطار خفيفة مع تنشيط رياح خفيفة وسط جو ربيعي رغم وجود غيوم في السماء.

وتلقت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عدة إخطارات من مسئولي وحدات محلية متفرقة تفيد بسقوط أمطار خفيفة في تلك الأماكن مع انتظام حالة العمل بشكل طبيعي دون التأثر بها.

ووجه اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ مسئولي الوحدات المحلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة بضرورة متابعة حالة الطقس وإخطار غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة بخصوص ذلك.