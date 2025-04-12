فيديو ذبح حمير يثير الجدل بالمنوفية.. والطب البيطري يوضح الحقيقة

المنوفية- أحمد الباهي:

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حالة من القلق والاستياء، حيث أظهر شخصًا يقوم بسلخ حمار وسط مجموعة أخرى من الحمير المقيدة على الأرض.

وفي أول رد رسمي على الواقعة، كشف مصدر مسؤول لموقع "مصراوي"، أن الفيديو المتداول يعود إلى السيرك المتواجد حاليًا في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وأوضح المصدر أن إدارة السيرك حصلت على التصاريح اللازمة من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وبدأت في تجهيز الحمير في منطقة "أرض عرفة" لاستخدامها كغذاء للأسود الموجودة بالسيرك.

وأكد المصدر ذاته أن فعاليات السيرك في المنوفية ستنتهي خلال الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن يتم نقله بعد ذلك إلى محافظة مرسى مطروح لاستكمال عروضه.