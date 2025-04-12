محافظ المنيا يلتقي الأنبا ديمتريوس لبحث ملفات مهمة بمركزي ملوي وديرمواس

المنيا-جمال محمد:

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، نيافة الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والوفد المرافق له، لبحث عدد من الملفات المهمة بمركزي ملوي وديرمواس .

ضم الوفد الكنسي الراهب يوأنس أفامينا، الراهب صموئيل أفامينا، رأفت ميخائيل، مجدي لمعي من العلاقات العامة بالمطرانية، عماد رضا، والقس بافلي جابر، وبحضور الدكتور محمد كريم حلمى عضو مجلس النواب والدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ.

خلال اللقاء، وجه المحافظ بسرعة تنفيذ عدد من المطالب وحل كافة التراكمات السابقة بمركزي ملوي وديرمواس والتنسيق مع الجهات المعنية في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا التزام المحافظة بمواصلة التعاون من أجل تلبية كافة المطالب والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المواطنين.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الكنسي عن شكرهم وتقديرهم لاستجابة المحافظ السريعة وحرصه على تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدين أن هذا التعاون يعكس روح المحبة والتكاتف بين جميع أطياف المجتمع المصري

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية والمجتمعية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.