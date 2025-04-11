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محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء فى والد رئيس جامعة الأزهر -صور

11:33 م الجمعة 11 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء فى والد رئيس جامعة الأزهر
  • عرض 10 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء فى والد رئيس جامعة الأزهر
  • عرض 10 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء فى والد رئيس جامعة الأزهر
  • عرض 10 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء فى والد رئيس جامعة الأزهر
  • عرض 10 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء فى والد رئيس جامعة الأزهر
  • عرض 10 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء فى والد رئيس جامعة الأزهر
  • عرض 10 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء فى والد رئيس جامعة الأزهر (10)
  • عرض 10 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء فى والد رئيس جامعة الأزهر
  • عرض 10 صورة
    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء فى والد رئيس جامعة الأزهر
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

قدّم اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، واجب العزاء فى والد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، الذي وافته المنية مساء أمس الخميس، بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من عمداء كليات جامعة الأزهر، وعدد من كبار الشخصيات العامة.

وشُيعت جنازة والد رئيس جامعة الأزهر، اليوم بعد صلاة الجمعة، من مسجد الطباخين بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

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محافظ كفر الشيخ رئيس جامعة الأزهر سلامة داود
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